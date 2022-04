Este miércoles 20 de abril se jugó el encuentro entre Atlético de Madrid y Granada en el Wanda Metropolitano por la fecha 33 de LaLiga. El equipo colchonero llegaba sin mucho margen de error en su lucha por los puestos de clasificación a la Champions League y no consiguió la victoria.

Tal y como se esperaba desde la previa, Granada salió a buscar el resultado en territorio rival. Los dirigidos por Aitor Karanka luchan por la permanencia y se ven en la necesidad de sumar puntos en las próximas fechas para conseguir la salvación, siendo Atlético de Madrid el rival más complicado de su fixture.

El equipo del Cholo Simeone logró hacerse con la posesión del balón desde los minutos iniciales, pero el juego de los locales no fue fructífero. Los rojiblancos no lograron traducir el control del balón en ocasiones claras de peligro, teniendo a penas un remate al arco en la primera mitad que no inquietó al arquero, Luís Maximiano.

El segundo tiempo no fue muy distinto al primero. El equipo colchonero tuvo algunas chances sobre el final del encuentro, pero no consiguieron el gol válido por los 3 puntos valiosos en este final de temporada. Todo terminó con igualdad a cero en el Wanda Metropolitano.

Duelo por la plaza de Champions League

La derrota de Betis ante Elche de este martes dejaba un escenario perfecto para Atlético de Madrid para este encuentro ante Granada. Los madrileños tenían la chance de sacar distancia del quinto puesto, pero este empate deja abierto el duelo por el segundo, tercer y cuarto lugar (tomando en cuenta que Barcelona debe 2 partidos).