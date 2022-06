De manera inesperada, Erling Haaland ya es oficialmente jugador del Manchester City, aunque hace varios días ya se conocía el traspaso del noruego a la Premier League, el club de Manchester lo hizo oficial y el delanteró posó con su nueva camiseta.

Además el joven jugador noruego, habló con sus nuevos colores y tuvo sus primeras palabras como cityzen en la ciudad de Manchester, acompañado de su padre, que fue factor deteriminante en la decisión de Haaland fichando por el cuadro de Guardiola, a quien también destacó el noruego.

El padre del delantero, Alf-Inge Haaland, jugó tres años en Manchster City entre 2000 y 2003. El mismo Haaaland recordó hace unos días el pasado de su papá en las redes, mostrando, como de niño vestía de celeste en casa.

Las primeras palabras del nuevo jugador del City fueron: "Este es un día de orgullo para mí y mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado hacerlo en las últimas temporadas. No puedes evitar admirar su estilo de juego, es emocionante y crean muchas oportunidades, lo cual es perfecto para un jugador como yo".

También hubo lluvia de elogios para su nuevo entrenador: "Pep es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el lugar correcto para cumplir mis sueños".