Las palancas se encuentran actividades y mientras se espera por el futuro de Robert Lewandowski, Barcelona comienza a hacer cuentas para entregarle a Xavi Hernández uno de los mayores deseos del entrenador culé de cara al mercado de fichajes. No será fácil, pues Manchester City sigue subiendo los precios para sacar a Bernardo Silva del Etihad.

Pep Guardiola le quiere retener y buscará por todos los medios que se respete el contrato que amarra al luso al Etihad hasta e 2025, pero Barcelona tiene dinero fresco para como mínimo poder ofrecer una suma que no sea rechazada a la primera por los jeques. Se vienen largas semanas por un traspaso que ni mucho menos será definido en los próximos días.

"Hoy por hoy creo que Bernardo Silva seguirá. Pero como he dicho siempre, ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar. Lo que yo puedo decir es que Bernardo es importante para nosotros”, dijo durante la presentación del duelo entre el equipo 'citizens' y el barcelonista en agosto por la lucha contra la ELA.

Nuevo precio

Sportasegura que Bernardo Silva ha dado el sí quiero a Barcelona, que Jorge Mendes mueve ficha para llevarle al Camp Nou y que Joan Laporta ya maneja 40 millones de euros para conseguir dicha quimera. Eso sí, ni mucho menos esa cifra se acerca a lo que pedirán por el Etihad para vender al luso.

100 millones de euros es el precio inicial que ponen desde Manchester por un Bernardo Silva que augura por nuevos acercamientos entre dos clubes condenados a entenderse a corto plazo. Guardiola avisa que cuenta con él y a no ser que los culé suban su oferta en algo más de 60 kilos, Xavi se quedará sin uno de los mejores que más quiere ver en su Barcelona.