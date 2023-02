“Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no serán mis amigos”, fueron sus palabras en 2020 que vuelvan a la vida por estas horas y que hacen a diversos medios del Reino Unido meter mano en el tema de moda por la Premier League. El futuro de Pep Guardiola y Manchester City se aleja con cada minuto que pasa.

La película es más que conocida hasta aquí: desde la Premier publicaron una denuncia por más de 100 infracciones en el apartado financiero del club Citizen durante 9 temporadas y un escrito que ya se encuentra en manos de un Comité independiente que decidirá el futuro del Manchester City en todos los sentidos. No habrá TAD para apelar y desde el Etihad se preparan para un enfrentamiento con los entes de control que tiene como mayor riesgo de daño colateral la marcha del arquitecto que comanda al club desde 2016.

Medios como The Athletic, The Sun y Daily Mail no dudan: Guardiola se encuentra más que pendiente de todo lo ocurrido en las últimas horas por Manchester, se ha reunido ya con varias dirigentes y estos ya sabrían como actuará el catalán si es que la Premier League aplica sanciones que recordemos, van desde multas económicas hasta descensos o la expulsión del torneo.

En manos de los abogados

Manchester City se encomienda a Lord Pannick, letrado que trabajó en el caso 'Partygate' que salpicó al primer ministro Boris Johnson y que recibirá hasta 5.600 euros por cada hora de trabajo invertida en el Etihad. The Athletic anota puntualmente en cuanto a lo que viene por delante, que si Guardiola no ve inocencia en sus dirigentes, renunciará incluso antes de que llegue el fallo final.

Así se viven las últimas horas de la denuncia más contundente que se haya realizado en la era Premier League contra un club donde los fallos denunciados por la competición pueden terminar con el proyecto creado por Guardiola desde hace más de 7 veranos. The Athletic finaliza su información marcando que Ferrán Soriano (CEO del City y mano derecha de Pep en el día a día), también se encuentra en los investigados.