Alejandro Garnacho padeció en el partido ante el Southampton del pasado 12 de marzo en el Old Trafford, una lesión que lo marginó aproximadamente un mes y medio, no solo de los compromisos del Manchester United por la Premier League, Europa League y FA Cup, sino también de los amistosos con los que iba a debutar en la Selección Argentina mayor vs. Panamá y Curazao.

Es por esa razón, que últimamente se muestra en sus redes sociales siguiendo los encuentros del elenco de Erik ten Hag por televisión, práctica que (por el oportunismo de algunos medios europeos que están al acecho del delantero hispanoargentino de 18 años) le ocasionó una situación un tanto confusa, que un integrante de su familia salió a aclarar.

Resulta que durante el duelo que el Manchester United protagonizó con el Fulham por los Cuartos de Final de la FA Cup, Alejandro Garnacho publicó una foto en una historia de su cuenta verificada de Instagram, en la que se habría visto un cigarrillo electrónico, cuyo modelo, conforme al periódico Daily Mail, sería de venta prohibida en Inglaterra.

Al respecto, Roberto Garnacho, mediante su usuario de la red social Twitter, comentó: ''Jajaja, ¿en serio? Primero, no es suyo, es de mi padre (hay un móvil al lado, el de mi padre que se quitó para la foto). Segundo, ¿objeto ilegal? Increible'', escribió el hermano del futbolista, en un posteo en el que arroba a un reconocido medio español que se hizo eco de la versión del portal británico.