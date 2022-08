Era una operación difícil, aún lo es, pero la presión de Antony al Ajax y la nueva oferta de Manchester United, al fin, han abierto la posibilidad de una negociación entre el equipo de Amsterdam y el cuadro de Erik ten Hag en Premier League.

Cuando Antony se declaró en rebeldía en Ajax, parecía que el camino se iba a poner más pedregoso que lo habitual, y así fue, Ajax no estaba dispuesto a negociar al brasileño y rechazó todas las ofertas que llegaron desde Old Trafford, incluída una de 90 millones.

El jugador expresó su deseo de irse públicamente al periodista Fabrizzio Romano: "Espero que los aficionados del Ajax me entiendan, porque el futuro de un futbolista es algo totalmente incierto y las oportunidades pueden ser únicas. No le pido al Ajax que me libere, le pido que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie", dijo el futbolista.

Y la oferta más alta de la historia de la Eredivisie será de 100 millones de euros, Ajax rechazó una de 90, por eso Manchester United subirá la oferta, y está claro que será imposible de rechazar para el campeón neerlandés. Para Manchester United, esta cifra también es importante, será la segunda más alta de su historia, solo superado por los 105 de Paul Pogba.

Aunque desde el club ya avisaron que esta forma no es la que querían para la salida de una de las últimas grandes figuras que les quedó después de una gran temporada, el entrenador Alfred Schreuder, dijo a ESPN lo que sinte: "todo es por dinero. Creo que es triste. Pero es nuestro mundo. Es triste, yo no apruebo este tipo de cosas", pero el club aceptará la oferta y Antony será Red Devil antes de septiembre de 2022.