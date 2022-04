Manchester United vs. Chelsea: alineaciones probables para el partido por la fecha 34 de la Premier League

La Premier League entra en su recta final y aún restan algunos partidazos en el calendario. Este jueves 28 de abril se disputará en Old Trafford el encuentro entre Manchester United y Chelsea, correspondiente a la fecha 34 del campeonato.

Manchester United entra en la recta final de esta Premier League en plena pelea por puestos de competencias europeas. El equipo de Old Trafford ve casi imposlible su entrada en plazas de Champions League y aún no asegura su puesto en la Europa League, por lo que no pueden perder puntos.

Por su parte, Chelsea llega en una posición mucho menos comprometida. Los Blues están descolgados de la lucha por el título y mantienen un margen de 7 puntos del quinto lugar. Por ende, no hay tanta presión sobre el plantel londinense.

Manchester United

Se espera que Ralf Rangnick salga con toda la artillería para el partido como locales. Manchester United formará con De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo

Chelsea

Por su parte, Thomas Tuchel no hará grandes cambios con respecto a sus últimas alineaciones. Chelsea formaría con Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kanté, Alonso; Mount; Havertz, Werner.