Mauricio Pochettino cumple con su primer año como entrenador de Paris Saint-Germain (PSG), pero los rumores sobre su futuro no paran. Bien es sabido que la intención del DT argentino tras su salida de Tottenham era permanecer en Inglaterra y la prensa británica asegura que el entrenador desea regresar a la Premier League.

Desde su despido de Tottenham, Mauricio Pochettino dejó en claro que su deseo era continuar dirigiendo en la Premier League. No obstante, la destitución de Thomas Tuchel le abrió las puertas al DT a PSG. El exjugador asumió a inicios de 2021 y firmó contrato hasta 2023. No obstante, el estratega ya tendría claro su futuro.

Según informa el diario Telegraph, Pochettino tiene claro que su próximo destino estará en Inglaterra, pese a tener contrato vigente con el club del Parc des Princes. Ahora, con lo que parece la posible salida de Ole Gunnar Solskjaer del banquillo de Manchester United, los rumores aumentan.

¿Llega a Old Trafford?

Los rumores que vinculan a Mauricio Pochettino con el banquillo de Manchester United no son nada nuevos. De hecho, la prensa inglesa asegura que la idea de los Red Devils tras el despido de José Mourinho era que Solsjkaer dirigiera de forma transitoria para abrirle paso al argentino.

Ahora la situación se torna algo complicada, ya que el proyecto del noruego en Old Trafford cuelga de un hilo y Pochettino tiene contrato vigente por un par de años más. Ya hay ciertas dudas en torno al ex Tottenham en la ciudad de París, dado que el rendimiento del plantel no ha sido tan aplastante como lo que se espera dada la plantilla que posee.