"La historia podría haber sido muy diferente si..." es una frase que en el fútbol es muy habitual. Sobre todo cuando se trata de figuras internacionales que podrían haber jugado en otro equipo a donde terminaron haciéndolo. El caso de Kylian Mbappé es uno de ellos, tras las declaraciones de un famoso entrenador que admite que estuvo cerca de ficharlo en 2015.

La carrera de Mbappé va camino a ser una de las más impactantes de este siglo. Aunque, todavía resta saber cuál será su futuro: si firmará finalmente con Real Madrid, tras el revés sufrido en el último verano, o si sorprenderá y renovará con PSG, esto último cada vez más difícil. Más allá de ello, todo podría haber sido diferente si el joven francés hubiese jugado en RB Leipzig.

Esa posibilidad existió y estuvo muy cerca, según revela el exdirector deportivo y entrenador de la institución alemana, Ralf Rangnick. En una entrevista con Bild hace algunos años, reveló que estuvo cerca de lograr su fichaje. "Teníamos a Mbappé casi fichado. El problema es que acabábamos de destituir a Alexander Zorniger y en ese momento no sabíamos quién sería nuestro entrenador", comentó el actual director deportivo de Lokomotiv de Moscú.

Rangnick tuvo charlas con la familia de Mbappé, en tiempos en los que Kylian todavía no había explotado en Mónaco. "Si yo le aseguraba que sería yo el entrenador (como finalmente ocurrió), me hubiera confiado a su hijo de inmediato, pero era una promesa que no le podía hacer en febrero de 2015 (asumió en julio de ese año)", explicó. En aquel tiempo, Leipzig estaba en la segunda división de Alemania.

Hoy, 3 de noviembre de 2021, Mbappé la rompe en PSG y precisamente se verá las caras con el equipo en el que pudo haber jugado, RB Leipzig, por la UEFA Champions League. Cosas del fútbol e historias que se conocen con el correr del tiempo y de los momentos grandes de ciertos futbolistas.