Han sido años complicados para la carrera de Memphis Depay. Ahora el delantero se ha vuelto a lesionar en el último encuentro de la Selección de Países Bajos y ha valorado de forma negativa su temporada, tanto en Atlético de Madrid como con su selección.

Memphis Depay atravesó un ciclo complicado con FC Barcelona y, pese a que ha recuperado algo de forma en Atlético de Madrid, está claro que está muy lejos de su mejor nivel. La frustración del jugador se ha hecho notoria tras su última aparición con la Selección de Países Bajos.

Países Bajos se enfrentó a Gibraltar este lunes por las Eliminatorias a la Euro y consiguieron un triunfo 3-0. Memphis fue el autor del primer tanto de la Naranja Mecánica, pero se retiró de la cancha luego de sentir molestias musculares. El propio entrenador, Ronald Koeman calificó de "desagradable" la lesión del jugador.

En unas declaraciones recogidas por NOS, el atacante restó un poco de importancia a la lesión. "No puedo decir mucho al respecto ahora, espero que no sea tan malo. No lo experimenté de esa manera. Espero que no sea tan malo, pero por supuesto que es molesto".

Tras este nuevo problema físico, el neerlandés valoró la temporada de forma muy negativa. "Esta es una temporada difícil para mí, es muy dura mentalmente. Quizás sea la temporada más dura de mi carrera hasta ahora. Pero desafortunadamente momentos como este son parte de una carrera. Cuando pase esto, probablemente volveré a experimentar las cosas buenas".