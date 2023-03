El primer partido post-final del Mundial de Qatar 2022 no fue problema para Francia. Contundente actuación de Les Blues en el inicio de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 y ante Países Bajos, un rival que, a priori, podía complicarlo. Sin embargo, el subcampeón del mundo se despachó con tres goles en los primeros 21 minutos y, sobre el final, llegó al 4-0 definitivo en el Stade de France.

Si en Francia puede haber algún tipo de problemas como la reciente polémica por la capitanía a Kylian Mbappé y no a Antoine Griezmann, ambos se encargaron de demostrar que está todo bien entre ellos y que en la cancha, dominan sea quien sea el que lleve la cinta. Ambos convirtieron gol y lo festejaron juntos, para alejar cualquier tipo de especulación.

Si algo más caracteriza al subcampeón del mundo es que puede ser tan arrasador y contundente que, difícilmente, haya una selección que pueda hacerle frente cuando activa ese modo. Países Bajos pasó unos muy malos 21 minutos de juego en donde Francia llegó y convirtió. Fue un 3-0 categórico durante ese tiempo.

Primero, Griezmann aprovechó un muy buen centro por bajo de Mbappé para definir de primera y de zurda contra el palo para vencer a Cillessen. Iban apenas dos minutos de juego, pero los galos ya ganaban 1-0. Además, la química entre estos dos futbolistas rompía rápido con todo lo que se había dicho por la elección de Didier Deschamps de darle la capitanía al crack de PSG.

Cinco minutos más tardes, de un tiro libre bien ejecutado por Griezmann, Cillessen no sale bien, la pelota le pega sin que él trate de agarrala y queda servida para que alguien la empuje. Casi con suerte, Upamecano terminó por marcar el 2-0 para que Francia demuestre su jerarquía y su contundencia ante un pasmado seleccionado neerlandés.

No había reacción alguna del seleccionado de Ronald Koeman. A Memphis no le llegaba, Taylor y Wijnaldum no recibían con comodidad y Simons tampoco la agarraba. Para colmo, al minuto 21 llegó el tercero. Tchouaméni con el balón intentó habilitar a Kolo Muani, pero el delantero de Eintracht Frankfurt la dejó de gran manera para que Mbappé quede mano a mano con Cillessen. Faltaba el gol del crack de PSG y no tuvo problemas para hacerlo. Gol y 3-0 para sentenciar prácticamente el partido.

Una sólida demostración de efectividad y poderío de Francia ante Países Bajos. El público deliraba con el 3-0 en 21 minutos y lo sufría Koeman en su regreso al seleccionado. La única clara que mostró La Naranja en todo el primer tiempo fue una jugada en donde Memphis casi tuvo el gol, pero un buen cierre de Upamecano evitó la definición. Fue lo único más allá de que la segunda parte del primer tiempo pudo tener más el balón.

Países Bajos sintió las ausencias de varias figuras importantes como Frenkie de Jong, lesionado, y los afectados por un virus estomacal como Matthijs de Ligt, Cody Gakpo y Sven Botman, entre otros. Aún así, ante Francia, se esperaba una mejor actuación, pero la realidad es que Francia no lo dejó hacer prácticamente nada.

La segunda parte estuvo casi de más y sólo en el final de partido hubo novedades en el marcador cuando Kylian Mbappé anotó su doblete personal. Luego de una mala salida desde el fondo, el ahora capitán francés se tomó todo el tiempo del mundo para, finalmente, sacar un remate cruzado para vencer por segunda vez a Cillessen.

Sobre el final una mano de Upamecano tras un cabezazo de Weghorst provocó un penal en favor de los neerlandeses. Memphis lo pateó, pero Maignan lo tapó bien y hasta se quedó con el rebote. Nada le salió a Países Bajos. Francia inició con un 4-0 contundente en estas Eliminatorias para la Eurocopa.