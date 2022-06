El partido entre entre Inter y Milan siempre ha generado todo tipo de comentarios, y ahora ese duelo se trasladó a los micrófonos y el encargado de ponerle picante al asunto fue un futbolista que tuvo pasado Rossonero, pero que ahora se debe al Neroazzurro.

Se trata del mediocampista turco, Hakan Calhanoglu, quien en conversación con el medio de su país, Tivibu Spor, calentó lo que fue la obtención del Scudetto por parte del equipo dirigido por Stefani Pioli, la temporada que recientemente terminó en Italia.

La situación se puso tensa al indicar que: “el Inter es mucho más fuerte que el Milan. Perdimos un Derby, pero eso en parte fue culpa del técnico por sacarnos a Perišić y a mí”, y eso que antes de recalar en el azul y negro, jugó para el cuadro de la ‘vereda del frente’, al que ahora critica.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, sino que también le envió un duro mensaje a Zlatan Ibrahimovic, otro jugador que ha hecho parte de ambas escuadras, pero con el que el turco parece no llevársela muy bien: “es un hombre de 40 años que actúa como si tuviera 18, yo no haría eso”.

La ráfaga de señalamientos en contra de sueco, siempre polémico por demás, la sentenció diciendo que poco había tenido que ver con la estrella lograda por los Rossoneros: “este año no aportó al Scudetto, pero le gusta ser el centro de atención, hace todo lo posible por llamar la atención de la afición”.