El francés sigue siendo la obsesión del PSG para el final del mercado. En Old Trafford no se quedarán con los brazos cruzados y apuntan a uno de hombres más fuertes de LaLiga en los últimos años.

El futuro de Paul Pogba está lejos de definirse, pero en Manchester United no quieren que nada les tome por sorpresa. El mediocampista francés es constantemente relacionando con PSG, donde sería la pieza final a una plantilla potenciada en el vigente mercado. Desde Inglaterra aseguran que su reemplazante puede estar en LaLiga.

Primero fue Daily Mail y luego AS. Manchester United no quiere quedarse vació en el centro del campo en lo que parece ser el adiós de Paul Pogba al conjunto de Old Trafford. El francés y su agente Mino Raiola tienen a toda la directiva de los Diablos Rojos desesperados desde hace varios años producto de las altas comisiones y sueldos que no son retribuidos en el campo de juego. Con PSG asechando y vendiendo jugadores para ficharle, en Inglaterra no dudan de quien es el primero en la lista para reemplazarle.

Un todo campista para Solskjaer

El principal apuntado por la secretaria técnica de Manchester United sería Saul Ñguez, volante del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone que viene siendo relacionado con Barcelona en el de momento frustrado intercambio con Griezmann. El volante de 26 años interrumpió las negociaciones entre los clubes producto de su deseo de ir a la Premier, donde parece que por fin le ha salido un pretendiente.

50 millones sería lo que los ingleses pondrían cómo primera y última oferta a un Atlético de Madrid donde Saúl viene perdiendo terreno gracias al cambio de esquema realizado por Simeone en los últimos meses. Si bien el jugador cuenta con un contrato hasta 2026 y una cláusula de 150 kilos, en la capital entenderían que es el momento idóneo para dejarle partir.

Dicho esto, Daily Mail y AS concuerdan en que la operación depende totalmente de cómo sigan las negociaciones entre PSG, Manchester United y Paul Pogba. Mientras Europa espera por otro golpe de los galos al mercado, Diego Simeone y LaLiga temen por la partida de uno de los volantes más talentosos que ha dado el fútbol español en el último tiempo.