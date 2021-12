Finalmente ha acabado la fase de grupos de la Champions League (salvo el encuentro Atalanta-Villarreal que fue postergado). Ahora el fútbol europeo aguarda por el sorteo para conocer los emparejamientos de octavos de final, que se jugarán en el mes de febrero. La mayoría de los equipos moverán piezas en el mercado invernal, teniendo reglas claras para la inscripción de futbolistas para la siguiente instancia.

A la espera de los emparejamientos de los octavos de final de la Champions, muchos se preguntan cuáles serán los movimientos del mercado de pases de invierno y qué dicen los reglamentos de la UEFA sobre los nuevos refuerzos. Estas reglas han cambiado en los últimos años.

Hasta hace no mucho tiempo, el mercado invernal no tenía demasiado peso en la Champions League. Esto debido a que la UEFA prohibía a los jugadores disputar el mismo torneo con camisetas diferentes. Por ende, los futbolistas que habían jugado las fases previas o la fase de grupos no podían ser reinscritos por otros equipos de cambiar de club en el mercado de enero.

¿Qué dice el reglamento?

La última actualización sobre la inscripción de jugadores a mitad de temporada, válida tanto para la Champions League, Europa League o Conference League, indica que los jugadores ya no tienen restricciones para jugar una misma edición de un torneo con 2 equipos. Por ende, es posible que un futbolista juegue en los octavos de final pese a haber sido alineado por otro club en instancias anteriores.

Así mismo, la UEFA permite agregar un máximo de 3 jugadores a la Lista A presentada a inicios de temporada. Estos, claramente, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la UEFA y no se deben superar los 25 cupos permitidos por la organización. De superar el límite de jugadores, se deberán eliminar nombres. Los clubes tienen hasta el 2 de febrero del año 2022 para presentar la nueva lista.