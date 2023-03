Lionel Messi ha sido, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más destacados del último año, lo que le ha permitido no solo ser campeón del mundo sino también ganar reconocimientos individuales como el Premio The Best. Ahora el argentino ha figurado en un listado de jugadores con más asistencias de CIES Football Observatory.

El Weekly Post número 412 de CIES Football Observatory, publicado este miércoles 8 de marzo, ha hecho un recuento de los mejores asistidores del último año. Para esto utilizan los datos de WyScout de asistencias en 75 ligas de todo el mundo.

Sin embargo, CIES no solo expone quiénes fueron los jugadores con más asistencias, sino que asignan una puntuación a cada jugador en base al número de asistencias y el coeficiente de los partidos dusputados. Por ende, se valora la dificultad e importancia de los partidos jugados.

¿Quiénes lideran el ranking?

En este sentido, Kevin De Bruyne encabeza el ranking de asistencias. El volante de Manchester City registra un total de 18 asistencias y un puntaje de 23.4. Pese a no ser el jugador con más asistencias registradas, sus 18 pases clave tienen un valor superior en este ranking.

El podio de CIES lo completa el futbolista de FC Barcelona, Ousmane Dembélé. El francés sumó 14 asistencias para un puntaje de 17.5. El tercer lugar es para Lionel Messi, que hizo 17 asistencias, pero con un puntaje de 16.8.