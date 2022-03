¿Messi vuelve a Barcelona? Jordi Alba no esquivó el rumor y aportó su mirada

El duelo entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, por los octavos de final de la Champions League, continúa entregando repercusiones. La eliminación de los franceses sacó a la luz internas en el plantel dirigido por Mauricio Pochettino y un posible éxodo de estrellas para la próxima temporada.

Si bien no hubo nada concreto aún, medios argentinos como Olé y La Nación reflejaron voces que les permiten soñar a los hinchas de Barcelona con un posible regreso de Lionel Messi. La Pulga se fue de forma traumática y repentina en 2021 y se habla de que podría retornar tras un turbulento paso por la capital francesa.

Sobre esta posibilidad, Jordi Alba, desde la concentración de la Selección Española de cara a los amistosos, se expresó al respecto en El Larguero: "Messi es el jugador con el que mejor me he entendido y sería bonito que volviese. Sufrí mucho su marcha por la amistad".

Y le entregó palabras de aliento: "No fue fácil para él, compañeros ni el club, pero el fútbol es así. Cuesta verlo con otra camiseta. Seguro que bien no estará tras la eliminación, pero sigue siendo el mejor del mundo, le queda mucho fútbol y seguro que el año que viene estará mucho mejor. Y no lo digo porque sea mi amigo".

En agosto, tras el anuncio de Joan Laporta sobre la incapacidad del Barça para ficharlo de vuelta, Messi armó las valijas y encaró hacia una nueva aventura en Francia. Como jugador libre, fichó por dos temporadas, por lo que tiene contrato vigente con PSG hasta junio de 2023.