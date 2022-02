La expulsión de José Mourinho tras el agónico empate de AS Roma ante Hellas Verona por la Serie A sigue dando de qué hablar. El técnico estalló contra el árbitro sobre el final del partido y habría tenido un gesto que puede acabar costándole caro. The Special One se expone a una seria sanción por una dura acusación contra el colegiado, Luca Pairetto.

José Mourinho vio la tarjeta roja en el Estadio Olímpico este sábado sobre el tiempo agregado. La escena ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que el entrenador tuvo que ser contenido por sus asistentes en su estallido contra el juez central del encuentro.

Ahora se ha dado a conocer el posible mensaje del entrenador luso contra Luca Pairetto, que cobran sentido con las imágenes difundidas del estratega de la Giallorossa haciendo el gesto del teléfono en su salida de la cancha el los instantes finales del encuentro.

Dura acusación

Según informa el diario La Stampa, Mourinho acusó directamente al árbitro de haber silbado en favor del resultado conveniente para Juventus. "Te mandaron a propósito. Te mandó la Juve..." fueron los señalamientos del portugués contra el juez central del partido tras la expulsión. El medio señala que, por esto, la sanción puede ser de hasta 3 partidos.

Vale recalcar que Luca Pairetto es hijo del exarbitro, Pierluigi Pairetto, quien estuvo involucrado en el escándalo del Calciopoli que llevó a Juventus a Serie B por arreglo de partidos. A su vez, este es hermano de Alberto Pairetto, quien trabaja con el equipo bianconero como uno de los responsables del Allianz Stadium.