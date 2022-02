La continuidad de Cristiano Ronaldo en Manchester United no es del todo clara. Aparecen tres equipos a la vista que podrían sumarlo para la próxima temporada.

Los rumores sobre una posible salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United crecen por estas horas. Si bien el portugués finalmente pudo cortar su sequía este martes al marcar un gol ante Brighton por Premier League, CR7 parece estar decidido a salir de Old Trafford a final de temporada. Así aparecen algunos equipos a la vista que podrían recibirlo con los brazos abiertos.

En Inglaterra dan cuenta de una mala relación entre Cristiano y Ralf Rangnick, situación que también fue confirmada por el diario AS de España. Para el portugués, al alemán le falta nivel para hacerse cargo de un equipo grande como Manchester United. Y si bien pasará a ser consultos del club una vez que termine la temporada, al 'Bicho' no le gusta el rumbo que está tomando el club y buscaría una salida.

La intención de Cristiano Ronaldo al volver a Manchester United era terminar su carrera al más alto nivel y en un equipo que lo hizo feliz. Pero según informa ahora el diario The Sun, hay tres equipos que lucharán por hacerse con los servicios del portugués a final de temporada: PSG, Bayern Múnich y la Roma, dirigida por un viejo conocido como es Jose Mourinho.

¿Reencuentro entre Cristiano y Mourinho?

Roma es uno de los tres contendientes y el más sorpresivo, según apunta el citado tabloide inglés. Sin embargo, la opción del conjunto 'giallorosso' está directamente relacionada con la presencia de Jose Mourinho, quien conoce a Cristiano, ya que fue su entrenador de 2010 a 2013 en Real Madrid. ¿Habrá reencuentro? Si bien el presente del club italiano no es el mejor, 'Mou' tendría el total apoyo de la directiva. ¿Ronaldo querrá volver a Italia para jugar bajo las órdenes de 'The Special One'?

PSG y Bayern son los otros dos clubes y se trata de dos equipos grandes que podrían satisfacer al portugués en su deseo de volver a los primeros planos. Los parisinos lo consideran como un posible reemplazo de Kylian Mbappé, mientras que los 'bávaros' serían un destino más que atractivo, ya que podría aumentar su palmarés al ganar otra gran liga que no está en su vitrina (ganó LaLiga, Serie A y Premier League).