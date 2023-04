NO AGUANTÓ MÁS a Messi, Mbappé y Neymar y reveló la cruda VERDAD de PSG: "Me sabía mal..."

Uno de las grandes fallas que tuvo Paris Saint-Germain a lo largo de la presente temporada ha sido la falta de variantes, sobre todo en el ataque. Si bien el tridente compuesto por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Júnior fue indiscutible como titulares, lo cierto es que por detrás, no hubo recambios de garantías y uno de ellos hasta se fue del club por no aguantar la situación. Pablo Sarabia reveló su verdad sobre lo que ha sido estar a la sombra de estas tres figuras.

El delantero español de 30 años se fue al Wolverhampton de la Premier League donde ya ha jugado más minutos desde su llegada de lo que ha sido la primera parte de la temporada con PSG. Sarabia ahora es un futbolista importante para el equipo de Julen Lopetegui, algo que no pudo sentir estando a las órdenes de Christophe Galtier y ni siquiera de Mauricio Pochettino en la temporada pasada con los parisinos.

¿Qué pasó? Sarabia fue opacado por el tridente desde la llegada de Messi, quien se unió a Mbappé y Neymar para buscar el éxito europeo en París desde la temporada 2021-22. En una entrevista para el diario AS, revela que no quería pasar por algo que ya le tocó pasar hace unos años. "Ya sabía lo que había. Me tocó vivir lo mismo hace dos años. Esa situación no la quería, por eso tomé la determinación de salir también antes. Ahora he repetido yéndome a los Wolves y estoy ilusionado", manifestó.

Es que ya estuvo relegado en hace un par de temporadas en PSG. Por eso se fue a Sporting de Lisboa donde tuvo un muy buen paso. Ese fue el motivo por el que Galtier le pidió que se quede para ser recambio de los tres delanteros. Pero la realidad es que no tenía los minutos que deseaba. "Tenía claro que quería salir de París. Estando en la mejor etapa de mi carrera me sabía mal tener que esperar en el banquillo la oportunidad de jugar cuando los tres de arriba se lesionasen", sostuvo.

¿Fue malo estar a la sombra de Messi, Mbappé y Neymar?

Sarabia sabe que, con el rendimiento del tridente, era muy difícil poder hacerse un espacio como titular en el once de Paris Saint-Germain. Por eso, no siente ningún tipo de resquemor de su paso por la capital francesa y hasta admite que saca cosas buenas de haber compartido vestuario con los tres.

"Puedo contar historias, decir que compartí vestuario con grandes jugadores, seguramente tres de los mejores de la historia del fútbol, pero uno tiene que valorar lo que le hace feliz y a mí me hace feliz jugar, sentirme parte de un equipo y eso lo consigo aquí. En París no logré jugar ni tener mi espacio. Con los tres de arriba era muy difícil, obviamente. El nivel que tenían era increíble y más antes del Mundial, que estuvieron espectaculares", admitió.

Pablo Sarabia lleva 700 minutos jugados en 12 partidos con Wolverhampton donde tiene un solo gol. En tanto, en PSG, disputó 626 minutos en 19 encuentros sin haber anotado tantos o asistencias. Poco a poco, se abre camino en la Premier League en donde espera seguir ganando continuidad.