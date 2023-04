El vestuario del PSG no quiere la vuelta de un excompañero. Al respecto, Sergio Ramos y Kylian Mbappé habrían sido quienes encabezaron la postura.

El París Saint-Germain necesita, cuanto antes, terminar un semestre en el que acumuló decepciones y conflictos internos. Y como lo único que resta son seis fechas de la Ligue 1 que, muy posiblemente, una vez más, se va a adjudicar, la directiva ya empieza a organizar al plantel con el que se lanzará a competir en la temporada que viene.

En ese sentido, uno de los principales temas que deben definir es la situación de Lionel Messi, quien parece que no seguirá en el PSG. En Francia prácticamente ya ni se menciona la posibilidad de una renovación, pues estaría todo dado para que retorne al Fútbol Club Barcelona. De esta manera, se acabaría, por lo menos por un tiempo, la presencia de argentinos en el vestuario del elenco de la capital gala.

Es que Leandro Paredes, quien debe volver tras su préstamo en la Juventus (no hará uso de la opción de compra) no sería bien recibido en el vestuario, conforme a un reporte de L'Equipe. El exRoma y Boca Juniors, entre otros, habría sido marcado por Sergio Ramos y Kylian Mbappé como persona no grata para el equipo principal del París Saint-Germain.

Esta postura se gestó en aquel cruce que se dio en el partido que se disputó por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2022/2023. Paredes se trenzó en empujones con el defensor español, acción que, evidentemente, no cayó para nada bien en el seno de un camarín que bastante polémica tuvo durante la campaña 2022/2023 como para garantizarse una más de frente a la 2023/2024.

Leandro Paredes no cumplió con las expectativas de la Juventus

Leandro Paredes no logró convencer a la directiva de la Juventus en su paso por Turín. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, si bien acumula 27 presencias en la temporada sobre 46 encuentros disputados hasta entonces, terminará su vínculo con la Vecchia Signora en junio del 2023, de acuerdo a reportes de medios italianos y franceses.