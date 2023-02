Manuel Neuer ha causado una gran polémica con sus últimas declaraciones en contra de una decisión tomada por Bayern Múnich con uno de sus empleados. Es que el guardameta de 36 años criticó el reciente despido del entrenador de arqueros del conjunto bávaro, Toni Tapalovic, quien era una de sus personas más cercanas dentro del club.

Tapalovic fue despedido por el Bayern a comienzos de este 2023, una decisión que causó controversia en Alemania, sobre todo por su buena relación con Neuer. Varios días después, el experimentado arquero, quien se recupera de una fractura sufrida mientras esquiaba en sus vacaciones, rompió el silencio en una entrevista a The Athletic.

"Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los responsables del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó. Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todo el mundo lo veía así. Durante once años y medio no trabajó para mí, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. Siempre pudimos separar el trabajo de la vida privada", comentó.

Luego, agregó respecto a sus sensaciones por el despido de su amigo: "Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla".

Por último, Neuer habló sobre su lesión y cómo lo contó al club. "Puse una foto en nuestro grupo de WhatsApp y me disculpé. También llamé a los responsables, les pedí disculpas y les dije que lo sentía. Los jefes del Bayern estaban en estado de shock. Al principio nadie podía decir nada. Quizá por eso se mostraron un poco reservados conmigo. Puedo entenderlo".