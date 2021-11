The Athletic y The Times aseguran que ya han empezado las negociaciones entre los clubes.

“Tiene muchas chances de estar el sábado contra Brighton”, aseguran los medios ingleses sobre quien puede ser en las próximas horas el nuevo entrenador de Newcastle United. Los tabloides ingleses aseguran que la directiva de las Urracas tienen por fin un favorito en su búsqueda de un nuevo DT, quien habrá que ver si puede dejar la Champions League para llegar a la Premier League.

La junta encargada de quedarse con el equipo barajó muchas opciones, pero en cada una de estas encontró obstáculos que no podían ser superados. Las peticiones de Antonio Conte, el no rotundo de José Mourinho y el deseo de Zinedine Zidane de dirigir a Francia hicieron a más de un directivo de Newcastle agarrarse la cabeza a la hora de elegir al reemplazante de Steve Bruce. Se viven horas definitivas para saber quién se hará con el nuevo megaproyecto.

The Times, The Athletic y MARCA concuerdan, Newcastle United viene a por Unai Emery. El técnico de Villarreal prepara el encuentro como local ante Young Boys por la UEFA Champions League mientras lo que al principio eran solo unos rumores empiezan a convertirse en realidad. El vasco de momento, niega todo: “La verdad es que no se nada”.

Su experiencia con los jeques, clave

No sería la primera vez que Unai Emery pusiese rumbo a la Premier League, ni tampoco la primera que tuviese que lidiar con un jefe que entiende más de dinero que de fútbol. Los medios apuntan que es justamente la experiencia del vasco en el Parque de Los Príncipes lo que le convierte en el perfil que se busca en St. James Park. La junta quiere un DT de experiencia, ganador de finales y que haya convivido con estrellas en el pasado.

MARCA va un paso más adelante e indica que el propio Newcastle ha inicio los acercamientos con Villarreal para que dejen salir al DT. 6 millones de euros pagarían las Urracas al submarino amarillo para que en medio de la temporada suelten a un DT que tendría su segunda experiencia en un club sin fondo en la billetera. ¿Vale la pena dejar España por este proyecto?