En un gran partido, Newcastle ha logrado su gran desafío, ganar en el Tottenham Hotspur Stadium y posicionarse en el cuarto lugar de las posiciones de la Premier League con el triunfo de 1 a 2.

No fue el mejor partido de los Spurs, que siguen siendo terceros en el torneo, pero que Newcastle se le ha acercado en las posiciones de la Premier League. Con un gran primer tiempo el equipo de Howe logró sacar una importante ventaja en el juego.

El primer gol del partido fue de Wilson a los 31, pero el protagonista fue Hugo Lloris, que salió lejos del área y chocaron con Wilson, pero no había falta, por eso el delantero pudo reaccionar y definir de lejos por encima del arquero que había quedado mal parado.

El segundo gol a los 40 minutos, también fue responsabilidad de Lloris, salió mal con un pase corto, Newcastle recuperó la pelota y Miguel Almirón quedó cara a cara con el francés para definir el segundo gol del juego.

En el complemento, un penal no sancionado por el juez le hubiera dado la chance del tercero a la visita, pero el juez y el VAR decidieron que no fue mano cobrable de Emerson Royal. Ahí encontró vidas en el partido Tottenham, Harry Kane anotó el descuento a los 54 minutos pero no le alcanzó, fue un equipo impreciso, nervioso que no supo resolver el partido que le planteó el cuadro de las Urracas en la Primer League.