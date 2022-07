La operación en busca de un defensor central toma otros rumbos en el Camp Nou. Las negociaciones por Jules Koundé se han terminado abruptamente viendo cómo Chelsea está muy cerca de arreglar su fichaje. Ante esto, Barcelona activa un 'Plan B', que involucra a otro zaguero con presente en la Selección de España y con un perfil más acorde a lo que busca Xavi Hernández.

Koundé era el gran objetivo del Barça por su polivalencia a la hora de jugar tanto en la defensa central como en el lateral derecho. Sin embargo, Chelsea ha acelerado y estaría cerca de acordar su llegada. Por eso, la dirección deportiva 'culé' ha ido por otro camino con un perfil más necesario a las pretensiones de Xavi Hernández: un marcador central zurdo y con potencia.

Estas son las características de Íñigo Martínez, el defensor que Barcelona está negociando con Athletic Club de Bilbao para su fichaje. Según reveló Sport, ya hay acuerdo total entre el club catalán y el futbolista de 31 años, quien podría tener su última gran oportunidad de jugar en uno de los grandes de España. Hace algunos años, el Barça lo buscó cuando Ernesto Valverde era el entrenador, pero al final, la operación se cayó.

Íñigo goza de un buen presente en el Athletic Club, club al que llegó en 2018 tras una larga etapa en la Real Sociedad. Con las características propicias que busca Xavi para terminar de armar su defensa, Barcelona busca su fichaje, aunque los bilbaínos no quieren desprenderse de su figura, según explica AS. Su contrato termina en 2023 y tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros que desde el Camp Nou no quieren pagar, por lo que habrá que negociar un nuevo monto, según explican varios medios.

Si lo de Íñigo no llega a buen puerto, a Joan Laporta le gusta Pau Torres, otro duro objetivo puesto que Villarreal también pedirá una suma importante para dejarlo ir, de acuerdo a lo que cuenta el diario AS. Por lo pronto, Martínez es ahora el objetivo primordial de Barcelona, un defensor con un importante crecimiento que, incluso, lo ha llevado a ser tenido en cuenta por Luis Enrique para la selección de España.