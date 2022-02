Nuevo estallido de Mourinho contra los jugadores de Roma: "No tienen huevos, vayan a Serie C"

La tensión crece en el vestuario de AS Roma. El equipo de José Mourinho sigue cayendo ante rivales directos y la última decepción fue la derrota en los cuartos de final de la Copa Italia frente a Inter. La prensa italiana ha revelado el duro reclamo que hizo el entrenador a sus jugadores tras la eliminación del campeonato.

AS Roma ha tenido serios problemas para enfrentarse la los grandes del fútbol italiano. La Loba no solo es séptima en la tabla de la Serie A sino que cayó en los cuartos de final de la Copa Italia ante Inter. El equipo neroazzurro no está en su mejor momento físicamente y la Giallorossa estuvo a tiro del empate durante casi todo el encuentro. Esto hasta que Alexis Sánchez liquidó el partido con un golazo al 68'.

La bronca de Mourinho

Ahora, Il Corriere dello Sport ha revelado el duro cruce que tuvo José Mourinho con sus jugadores tras el partido de este martes. "¡Quiero saber por qué, jugando cara a cara con el Inter, se cagaron en los primeros diez minutos! ¡Y luego quiero saber por qué, también contra el Milan, se cagaron en 10 minutos! Todos, nadie excluido".

El portugués criticó la mentalidad con la que el plantel afronta estos partidos. "Quiero saber por qué durante dos años se han mostrado pequeños frente a los grandes. Si somos pequeños, los árbitros nos tratan como pequeños. Tratan a la Roma como a un niño. El Inter es un súper equipo, los tenían enfrente y en lugar de encontrar las motivaciones adecuadas, ¡se cagaron!".

"El mayor defecto de un hombre es la falta de huevos, la falta de personalidad. ¿Tienen miedo de partidos como este? ¡Pues vayan a la Serie C, donde nunca encontrarán equipos campeones, los mejores estadios ni la presión del gran fútbol. Son gente sin huevos. ¡Lo peor para un hombre!" sentenció Mourinho según la fuente antes mencionada.