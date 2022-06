Manchester City ha sido uno de los equipos que más se ha movilizado en este mercado de fichajes. Mientras espera por su regreso a los entrenamientos para la pretemporada, ya tiene aseguradas las llegadas de Erling Haaland y Julián Álvarez. A su vez, tiene acuerdo para que Kalvin Phillips se sume al equipo y se esperan más movimientos en los próximos días. Los 'citizens' no descansan en esta ventana de transferencias de verano y van por un nuevo objetivo.

La idea del conjunto del Etihad es formar un 'súper' equipo y con muchas variantes para ir en busca del título que le ha sido esquivo a Pep Guardiola desde su llegada, la UEFA Champions League. Por eso, busca los goles de Haaland y Álvarez, además del orden de Phillips. Ahora, quiere mayor desequilibrio en ataque y por eso busca a una de las figuras del Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Según revela el periodista de UOL Esporte, Bruno Andrade, a Pep Guardiola le interesa tener en Manchester City a Joao Félix para reforzar el ataque. Pensaría en una posible delantera integrada por este joven portugués junto a Haaland y Álvarez. Sin embargo, no será una negociación sencilla con Atlético de Madrid de por medio y también Simeone.

Sabido es que Guardiola y Simeone caminan en veredas opuestas en cuanto a estilos de juego, a la vez que al técnico argentino no le gustaría perder a una de sus figuras. Pero, Joao Félix podría buscar un nuevo destino teniendo en cuenta que no ha tenido la participación que hubiese querido en la temporada pasada donde jugó en 34 encuentros y marcó 10 goles con los 'Colchoneros'.

¿De qué depende el fichaje de Joao Félix por Manchester City?

De todas maneras, pese al interés por Joao Félix, Manchester city debe vender para no tener problemas con el 'Fair Play Financiero'. Según el citado periodista, la llegada del mediapunta de 22 años dependería de las ventas de Gabriel Jesús y Raheem Sterling. Si los 'citizens' no pueden hacer caja con estos dos jugadores, difícilmente pueda negociar por el ex Benfica.