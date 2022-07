AC Milan rechazó participar en el Trofeo Joan Gamper tras la renuncia de AS Roma.

Otro rechazo a Barcelona: AC Milan no jugará el Trofeo Joan Gamper

El rival de FC Barcelona en el Trofeo Joan Gamper sigue siendo una gran incógnita a un mes del partido de pretemporada. Luego de la renuncia de AS Roma, parecía ser AC Milan el club que enfrentaría al equipo azulgrana en el Camp Nou. Sin embargo, el club rossonero habría descartado su participación.

La renuncia de AS Roma del Trofeo Joan Gamper ha generado una inmensa polémica. Han sido muchos los rumores en torno a lo ocurrido con el equipo de José Mourinho, incluyendo una posible avanzada legal por parte del club catalán.

Incluso ha corrido el rumor de que habría sido el presidente de Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khalaïfi la persona detrás de la negativa de la Loba. Esto como boicot en contra de los clubes que conforman la Superliga Europea, como es el caso de los culés.

AC Milan se baja

Si bien no hubo en ningún momento una confirmación oficial, tanto desde España como desde Italia se daba casi por hecho que AC Milan tomaría el lugar de la Giallorossa en el torneo de pretemporada. No obstante, ahora parece que no será así.

Según informa La Gazzetta dello Sport, AC Milan ha rechazado su participación en el Joan Gamper. De ser así, FC Barcelona continúa en búsqueda de un rival para el próximo 6 de agosto. Se espera mayor información en los próximos días.