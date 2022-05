Barcelona ya piensa en los próximos fichajes que buscará concretar en el mercado de verano. La dirección deportiva del club tiene mucho trabajo por delante para poder sanear las cuentas y lograr las contrataciones que tanto desea Xavi Hernández. El puesto de lateral izquierdo es una de las prioridades, ya que no hay relevo para Jordi Alba.

En toda la temporada, Alba ha sido constante titular y sin descanso alguno debido a la falta de opciones en el lateral por la izquierda. De los últimos 26 partidos, ha jugado 25 y es una situación que no agrada al equipo, pero es que no tienen ningún reemplazo fijo. Alex Balde ha sido inconstante y por eso ha bajado al Barça B, mientras que se ha tenido que improvisar con Sergiño Dest mayormente, aunque no ha dado el mismo resultado.

Por eso, se habla de varias opciones para el lateral izquierdo. Según Mundo Deportivo, Marcos Alonso del Chelsea es el preferido para sumarse a partir de la próxima temporada, pero no el único. Javi Galán, futbolista del Celta de Vigo, está en segundo lugar, aunque su última actuación en el Camp Nou ha bajado las expectativas que había en él.

El culpable de que Javi Galán haya bajado en la consideración de Barcelona como posible fichaje para el puesto de lateral es Ousmane Dembélé. El francés le hizo un pasar un muy mal rato al futbolista del Celta. Primero, en la jugada del primer gol, se le animó con un buen control y le metió un caño para dejarle el primer tanto a Memphis. Luego, también lo dejó en mala forma en el tercer gol que le sirve a Pierre-Emerick Aubameyang, por lo que el lateral de 27 años desaprobó en su gran oportunidad frente al público 'culé'.

Pese a ello, Javi Galán todavía sigue en la consideración del Barça como posible fichaje para el próximo mercado, aunque no se descarta que aparezcan otras opciones. Por lo pronto, en el club están conformes con su crecimiento desde Huesca hasta su buen presente en Celta, más allá de la mala tarde que le hizo pasar Dembélé. Si hubiese tenido un mejor desempeño, quizás otra sería la situación.