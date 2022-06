Su relación con Kylian Mbappé fue el punto final para que PSG decidiese terminar con sus servicios, pero Leonardo ha dicho mucho más sobre una marcha del Parque de Los Príncipes donde quedaban muchas dudas sin resolverse. El fracaso en la UEFA Champions League, la derrota con Real Madrid y su adiós en silencio, entre las principales reflexiones de un hombre que ha prendido el ventilador.

Ya lejos de la parcela deportiva de un PSG que buscarán nuevos caminos para poder finalmente ser el rey de Europa, Leonardo dejó en claro en L’Equipe que entiende las criticas al fracaso europeo del club muestran el tamaño que ha asumido la entidad desde la llegada de los jeques. Claro y tajante en cada frase, el arquitecto de lo que hoy conocemos como Paris Saint Germain charló sobre un adiós que nunca tuvo actos oficiales.

"Lo hablamos con el club. Tal vez sea mi forma de ser, pero siempre me resulta un poco patético decir "muchas gracias, adiós...", empezaba el brasileño sobre la decisión de no oficializar su salida de un club donde trabajaba desde el 2011 y en el que se le ha puesto como chivo expiatorio del fracaso del proyecto en los últimos meses.

¿Le sacó Mbappé?

"No, no me dijeron eso. Pero no quiero entrar en esas cosas. Y el hecho de haber mantenido a un jugador de este nivel, francés y parisino, es importante para el PSG y la Ligue 1…Estar tomando decisiones no es fácil. Tomaste tu decisión, puede que te sorprenda, pero es tu decisión. Todo el mundo está bajo presión", aseguraba sobre si Kylian había pedido su marcha para fichar a Luis Campos como cabeza deportiva.

Sobre la derrota contra Real Madrid que empezó a marcar el fin de su era en PSG apuntó: "Cuando llegan tres jóvenes talentos como Hakimi (entonces 22 años) , Nuno Mendes (19 años) y Donnarumma (22 años entonces) , Ramos, Wijnaldum y Messi, te dices a ti mismo... ¿qué es esto? Todo el mundo lo dijo. Luego pierdes contra el Real Madrid en octavos y 'vaya mierda, es la dirección deportiva, es el equipo".