PSG NO está convencido de que Messi renueve su contrato por estos DOS MOTIVOS

Las negociaciones entre Lionel Messi y Paris Saint-Germain continúan, aunque aún no hay una definición. Si bien hubo un principio de acuerdo a comienzos de 2023, han surgido dudas de ambas partes. Las recientes derrotas ante Bayern Múnich confirmando un nuevo fracaso en la Champions League pusieron en alerta al argentino, pero ahora aparecen algunos condicionantes que en el club parisino no están dispuestos a aceptar.

El periodista Fabrice Hawkins de RMC Sport brindó nuevos detalles sobre las negociaciones entre Messi y PSG. Aún hay varios detalles por resolver y las charlas continuarán en las próximas semanas. La duración del contrato no es un tema menor, ya que se estudia que Leo active el año adicional de su actual vínculo o firmar un nuevo contrato de un año con opción a una temporada más.

Sin embargo, "en PSG no están convencidos" de renovar a Messi. Hay dos motivos que alejan la posibilidad de que el rosarino pueda continuar en la capital francesa. En primer lugar, el salario está bajo revisión y es que la idea del vigente campeón del mundo es extender su vínculo teniendo números no muy alejados a los que percibe Kylian Mbappé, según el citado periodista. Pero los parisinos no están dispuestos a ceder a todas sus exigencias.

El otro motivo que complica la renovación es ni más ni menos que Neymar Júnior. Es que si no logran la salida del brasileño, la directiva contempla dejar ir a Messi. Hay una intención de romper definitivamente el tridente ofensivo actual de cara a la próxima temporada.Si no es 'Ney', será Leo el sacrificado.

PSG aún tiene tiempo para seguir negociando, pero Messi es libre de escuchar otras ofertas. La MLS y el fútbol de Arabia Saudita ya amenazan con ofertas astronómicas para convencer al siete veces ganador del Balón de Oro. En tanto, la opción Barcelona también está a la vista, aunque luce complicado.