Lionel Messi todavía no definió su futuro, pero PSG es el único con el que está negociando. Conoce las claves para la renovación de contrato.

El futuro de Lionel Messi sigue incierto. Si bien aparecen varios rumores que lo vinculan con la MLS, el fútbol de Arabia Saudita o incluso un posible regreso a Barcelona, la realidad es que el crack argentino sigue en negociaciones para renovar su contrato con Paris Saint-Germain. Sin embargo, el reciente fracaso en la Champions League al perder dos veces con Bayern Múnich sembró cierta incertidumbre.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, lleva adelante las negociaciones con los directivos de PSG, encabezados por el portugués Luis Campos. Aún no hay acuerdo y, ciertamente, en las últimas semanas, hubo algunas dudas debido al mal momento de PSG. De todas maneras, según apuntan medios como Marca, se especula con más reuniones para las próximas semanas.

El futuro de Lionel Messi depende del propio Leo y de la decisión que tome tanto a nivel deportivo como personal (familiar). Todo hace creer que continuará en Europa y que PSG tiene las de ganar, pero lo que suceda con el proyecto parisino y con ciertos alicientes pueden jugar a favor o en contra. A continuación, un repaso por las claves de la renovación.

5 claves para la renovación o no de Messi con PSG

Neymar Júnior

Es uno de los amigos que tiene Messi en la plantilla. Sin embargo, lo curioso es que a Leo le va bien cuando el brasileño no juega y hasta ha tenido una mejor sociedad con Kylian Mbappé. A su vez, PSG tiene la firme idea de prescindir de los servicios de Neymar, aunque deberá encontrar un equipo que pueda satisfacer sus pretensiones económicas.

Kylian Mbappé

Está claro que Paris Saint-Germain quiere que el proyecto de la próxima temporada tenga a Mbappé como líder. Por eso, habrá que ver si el propio Kylian decide continuar (Real Madrid siempre es una amenaza). A su vez, ¿Messi dejará que Mbappé sea el centro del proyecto parisino a partir de ahora?

El próximo entrenador de PSG

Todo hace creer que Christophe Galtier no continuará al frente de PSG luego de esta temporada. Por eso aparecen nombres como Thomas Tuchel o Zinedine Zidane entre los posibles candidatos. El próximo entrenador no será un tema menor a la hora de pensar en continuar en la capital francesa o no.

Los posibles fichajes en verano

Varios futbolistas fuertes de la plantilla de PSG se quejaron con Luis Campos por los últimos mercados, según medios franceses. Por eso, el próximo verano será fundamental para lo que será el próximo proyecto parisino. También será importante para ver si buscarán futbolistas importantes y de peso para que se sumen a esta plantilla. Milan Skriniar será una de las caras nuevas para la próxima temporada, pero se esperan más.

Fair Play Financiero

UEFA ya ha advertido a PSG respecto a posibles incumplimientos al Fair Play Financiero. Éste no es un punto menor, ya que el tema salarial puede ser importante para la renovación de Messi, teniendo en cuenta posibles fichajes u otras negociaciones como la de Sergio Ramos (también debe renovar).