“PSG empieza a considerar la rescisión del contrato de Sergio Ramos”, se empezaba a especular desde Francia ayer en lo que ahora mismo es una autentica bomba en toda Europa. El zaguero de 35 años sin poder debutar en el equipo de Mauricio Pochettino y si bien queda mucho por delante para se tome semejante medida, el andaluz sabe que en este caso la justicia está de su lado.

Tras una vida ligado al Real Madrid puso rumbo a Paris, donde esas malditas molestias y el paso del tiempo hacen que de momento todos nos quedemos con las ganas de verle junto a Messi y compañía. Sergio Ramos continúa en sus procesos de recuperación mientras la bomba de la jornada cae según apuntan desde la capital española, gracias a las filtraciones de los medios al vestuario del PSG.

¿Qué dice la ley en estos casos?

Si bien cualquier contrato del ámbito privado puede romperse, la salud del ex capitán de Real Madrid es un apartado a tener en cuenta. No es lo mismo poner en el paro a un trabajador sano que a uno bajo licencia por lesiones, por lo que desde AS desvelan las multas y problemas que podría afrontar PSG en caso de que la medida sea ejecutada.

“Deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o que haya inducido a la rescisión de un contrato", apuntan desde el medio madrileño no solo sobre los 10 millones de euros que por temporada tiene derecho el zaguero sino a la repercusión en los juzgados del deporte que puede suponer poner a un futbolista en activo y lesionado en el paro.

Sumado a esto y tal y como ocurrió con Samuel Umtiti meses atrás en Barcelona, Sergio Ramos contaría con la absoluta potestad de demandar al equipo, sus dirigentes y la Ligue One al tratarse de un despido no basado en un asunto de fuerza mayor. El artículo 17 de Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores prevé una indemnización millonaria a favor de los jugadores en estos casos, así como reducción de puntos o margen en el mercado de fichajes.