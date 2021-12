La actualidad del PSG tiene dos caras. A las inversiones millonarias, el tridente Messi-Neymar-Mbappé y los grandes fichajes del equipo se suma la presión y tensión entre los núcleos de poder dentro de un club donde Mauricio Pochettino estaría siendo cada vez más cuestionado mientras el nombre de Zinedine Zidane empieza a sonar con más fuerza que nunca.

El argentino fue el elegido por Nasser Al-Khelaifi el pasado mes de enero para liderar desde el banquillo el multimillonario sueño de los jeques en Europa. Uno para el cual se han gastado más de 2000 millones de euros en la última década y que todavía no alcanza sus objetivos en la Liga de Campeones. Pese a la goleada de hace unas horas ante Brujas por 4-1 en el Parque de Los Príncipes, la figura y el valor Pochettino se encontraría cada vez más en duda desde el seno del equipo.

El entrenador ha reconocido que se encuentra entre la espada y la pared, que todo lo que no sea ganar rozará el fracaso y que la presión sobre sus hombres es la máxima posible. A esto se le suman los roces con un Leonardo que a día de hoy según como apuntan desde AS, RMC Sports y L’Equipe, no solo no tiene una relación directa con el argentino, sino que viene trabajando de lleno en la llegada de Zinedine Zidane para el mes de enero.

“El blando Pochettino”

A los tres medios que vienen dando vida a los rumores de un cambio de nombre en el banquillo parisino se sumó Deportes Cuatro esta mañana. El programa aseguró que PSG duda de las formas de Pochettino, a quien cada vez ven más lejos del vestuario, blando con los jugadores y a merced de las estrellas del equipo. Los galos quieren un nombre que pese en cada entrenamiento y que se gane la confianza/respeto de los futbolistas desde el primer día.

“Las charlas y negociaciones para traer a Zidane no van tan mal como parecen”, aseguran desde Cuatro sobre esas charlas que mantiene Leonardo con la directiva del PSG para convencer a los jeques de volver a cambiar de entrenador a mitad de temporada. ZZ es el apuntado por el director deportivo y si bien el ex Real Madrid siempre ha manifestado su deseo de esperar a la selección francesa, los rumores de un movimiento en el banquillo más caliente de Europa siguen ganando fuerza.