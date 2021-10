Las declaraciones del delantero han generado esperanza en el Parque de Los Príncipes, donde no renunciaron en su deseo de evitar la fuga del crack al Real Madrid.

Quedan 87 días para que Kylian Mbappé tenga que tomar una decisión. El delantero se refirió en RMC Sport y L’Equipe sobre el verano de locos vivido en la capital francesa mientras Real Madrid esperaba una luz verde para ficharle como nueva estrella del equipo. En España aseguran que Nasser Al-Khelaifi y PSG sienten alivio con las palabras del 7 y que pretende hacerle una nueva oferta de renovación, aunque en esta ocasión la haría pensando en el futbolista.

La mañana del martes estuvo caldeada en París. Leonardo explotó contra un Real Madrid donde Florentino Pérez, Benzema y Ancelotti hablaron como si Mbappé tuviese en claro que su futuro pasa por el Bernabéu. El director deportivo del PSG recogió el guante y pegó de vuelta mientras Al-Khelaifi prepara un nuevo contrato que convierta al galo en el centro de su proyecto.

“Esta nueva salida se sitúa en la falta de respeto hacia el PSG y hacia Mbappé. De hecho, en una misma semana, un jugador del Real Madrid, después su entrenador y ahora el presidente hablan de Kylian como si ya fuera uno de los suyos. Florentino había hablado ya esta semana a sus aficionados de Mbappé. Lo repito, es una falta de respeto que no podemos tolerar", dejaba caer el brasileño anoche.

La nueva oferta del PSG

MARCA asegura que en esta carrera de 87 días que se viene entre las capitales francesas y españolas ya hay quienes mueven ficha. Lejos de querer imponer su yugo como en otras ocasiones, Paris Saint Germain enviaría una oferta de renovación por 2 años a Kylian Mbappé, de quien saben que su cabeza está ya en otro lado.

“No se sabe nunca lo que puede pasar en el fútbol. Hace seis mesas no sabía que quería irme. Aprendí algo. La verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana", declaraba Mbappé horas atrás para prender la luz de la esperanza en París, donde no buscarían ahora retener al jugador para siempre.

Resta saber ahora que hará Real Madrid, donde fueron de tan magnitud las palabras de Florentino Pérez que el propio presidente tuvo que salir a explicar estas en L’Equipe para evitar que el fuego calentase más cosas. 87 días le quedan a Kylian Mbappé para tomar la decisión más importante de su carrera.