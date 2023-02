Por diferentes controversias y por las derrotas sufridas recientemente, en el PSG desde hace días que se respira tensión pura. Y por más que le haya ganado sobre la hora al LOSC con el gol de Lionel Messi de tiro libre, el encuentro dejó nuevos detalles que alimentan los trascendidos sobre conflictos internos que, a esta altura, ya no incluyen solamente a los futbolistas, sino también al entrenador Christophe Galtier y al director deportivo Luis Campos.

De hecho, una de las imágenes que levantó mayor polémica en la última presentación del conjunto parisino en el Parque de los Príncipes este domingo 19 de febrero, fueron las que se vieron del directivo, cuando el duelo iba 3 a 2 a favor de los visitantes, dando indicaciones a los jugadores, tarea que, claramente, le corresponde únicamente al estratega.

Al respecto de lo que fue la secuencia de Luis Campos que, lógicamente, generó el asombro de la prensa y sobre todo de los aficionados que rápidamente viralizaron los gestos en las diferentes plataformas de redes sociales, Christophe Galtier se refirió en el contacto con los periodistas después del agónico 4 a 3 sobre el LOSC.

“Estoy frente a él, así que no puedo ver detrás. Obviamente hay imágenes circulando. Luis es un apasionado, un competidor. Y eso demuestra un gran deseo de triunfar colectivamente. Luis forma parte de la dirección técnica y deportiva, no me supone ningún problema ya que no hay intervención a nivel técnico-táctico. Hay pasión”, comentó Galtier, con ánimos de despejar cualquier rasgo de problema.

PSG venció al LOSC y sigue siendo el único puntero de la Ligue 1

El PSG, gracias al 4 a 3 sobre el LOSC, sigue siendo el único líder de la tabla de posiciones de la Ligue 1. Hasta entonces suma 57 puntos (producto de 18 triunfos, tres derrotas y tres empates) y sus competidores más cercanos son: el Olympique de Marsella con 52, el Mónaco con 50 y el Lens con 49.