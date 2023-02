De seguir así, lo más sano sería que a mitad de año existan cambios. Es que la convivencia por estos días puertas adentro del PSG, lejos está de ser la ideal. Incluso, a todos los rumores que andan dando vueltas, se le suma uno que tiene como protagonistas a Christophe Galtier por un lado y a Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi por el otro.

Resulta que, en parte, las críticas de la prensa francesa por la seguidilla de derrotas (Olympique de Marsella 2 a 1 por los Octavos de Final de la Copa de Francia, 3 a 1 con el Mónaco por la Ligue 1 y 1 a 0 con el Bayern Munich por la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023) le empezaron a caer al entrenador, más allá de las controversias entre futbolistas que ya son de público conocimiento.

Por tal motivo, conforme a un reporte del periódico L'Equipe de este domingo 19 de febrero, Christophe Galtier comienza a ver que, en cierto modo, quedó expuesto con su esquema en las últimas derrotas, por la poca colaboración defensiva de sus tres delanteros estrellas: Kylian Mbappé, Neymar Junior y Lionel Messi.

De ser así, este presunto enfrentamiento que se estaría gestando se suma a los que ya se habrían originado y que se dieron a conocer en las últimas semanas. Como por ejemplo: Presnel Kimpembe vs. Marquinhos, Neymar vs. Vitinha y Hugo Ekitike, Marquinhos y Neymar vs. Luis Campos, Lionel Messi vs. directiva por la renovación y Mbappé vs. dirigencia por los rumores cada vez más resonantes de su intención de ser transferido al Real Madrid. Realmente un caos.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Munich la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League?

París Saint-Germain y Bayern Munich, luego del 1 a 0 a favor del elenco alemán, se vuelven a ver las caras en el choque de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023, el próximo miércoles ocho de marzo a las 21:00 horas local en el Allianz Arena.