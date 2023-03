Lionel Messi es uno de los protagonistas que tiene el mercado por estos días y no es para menos. Su futuro todavía no está definido, a pesar de que negocia su renovación de contrato con Paris Saint-Germain. Sin embargo, las semanas pasan sin novedades y esto representa una gran oportunidad para Barcelona de repatriarlo.

PSG y Barcelona están entre los favoritos para tener a Messi la próxima temporada. La decisión pasará pura y exclusivamente por el propio crack rosarino. Mientras en París hay dudas respecto al proyecto deportivo de la próxima temporada, en el Camp Nou hay problemas con el Fair Play Financiero que dificultan la posibilidad de que su leyenda pueda volver a vestir de azulgrana.

En medio de estas especulaciones y rumores, apareció la palabra de una persona importante para Messi. Ronaldinho fue su padrino futbolístico en Barcelona. Su buena relación se extiende hasta estos días, por lo que el brasileño es palabra autorizada para hablar sobre su futuro y eligió el club al que debería ir.

"Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Me alegra ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Para mí, Messi es el mejor. Me gustaría verlo contento, no me importa dónde sea. Después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona sería lindo que pudiera acabar su carrera allí", aseguró Ronaldinho luego de recibir el Premio MARCA Leyenda.

Ronaldinho y Messi compartieron bastante tiempo en Barcelona. Jugaron en total 80 partidos juntos entre octubre de 2004 y marzo de 2008. Una vez que el brasileño se fue del conjunto catalán, el argentino heredó su dorsal número 10, a la vez que se convirtió en el líder del equipo que dirigió Pep Guardiola y el resto es historia.