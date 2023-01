Un PSG 2.0 viene en camino y pasa por llevar el proyecto qatarí en la capital gala al siguiente nivel. Desde Francia confirmaban días atrás el deseo de Nasser Al-Khelaifi por llevar a cabo un grupo de equipos parecido al que ostentan entidades como Manchester City a lo largo y ancho del planeta. No solo Sporting Braga gusta por Doha, donde ya charlan con un club de la Premier League para seguir con sus objetivos.

Se vendrán más cambios en el apartado deportivo, en la construcción de instalaciones como esa ciudad deportiva que pronto será inaugurada París y hasta en por qué no, un nuevo estadio que marque el final del Parque de Los Príncipes, pero Qatar quiere más. Conformar un ‘City Group’ aparece en el horizonte y desde CBS ya se asegura que el Nasser Al-Khelaifi negocia para llegar a la mejor liga del mundo.

La Premier League parece ser el lugar a conquistar por parte de un gobierno de Qatar donde no ignoran como sus rivales en esta lucha por dominar el fútbol europeo (Arabia Saudita en Newcastle y Emiratos en Manchester City) sacan rédito cada semana. CBS afirma que no se busca una compra completa a corto plazo, más si meterse en el día a día de un histórico que no levanta títulos desde hace más de una década y media.

Tottenham, primer paso

Ni Manchester United o ese Liverpool en venta, Nasser Al-Khelaifi y Qatar ponen sus ojos en el equipo de la capital inglesa para intentar comprar un porcentaje de las acciones dominadas por Daniel Levy desde hace años. CBS afirma que hubo reuniones la semana pasada y que si bien todo se encuentra en una fase más que primitiva, dicho movimiento debe entenderse como el primer paso de Doha para recalar en la mejor liga del mundo.

Qatar Sports Investments (QSI) sigue adelante con su sueño de conformar un PSG Group que tiene ojos en Portugal y que empieza a estudiar la forma de meterse en una Premier League donde Arabia Saudita y Emiratos han tenido pista libre para conseguir sus objetivos comerciales desde el primer día. Nasser Al-Khelaifi y Daniel Levy afirman, volverán a verse las caras más pronto que tarde.