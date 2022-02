Paris Saint Germain no va a quedarse de brazos cruzados si es que sus peores miedos se confirman en los próximos meses. Nasser Al-Khelafi y Leonardo mantienen todavía la esperanza de poder renovar a Kylian Mbappé antes del 31 de junio, pero saben que el tiempo no está a su favor y empiezan pensar en fichajes para volver a mandar un mensaje a toda Europa.

El equipo de la capital francesa se vio esperanzado tras las declaraciones de su estrella luego de la victoria por 1-5 ante Lille. Mbappé no cerró la puerta a ningún destino y todo apunta a que hasta que termine la eliminatoria de octavos de Champions contra el club que pretende sus servicios, no habrá grandes novedades: "Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas”.

Pero en Paris no van a esperar a que el 7 decida su futuro. Desde Francia llegan informaciones en cuanto los nombres que maneja la directiva del equipo de la capital para sustituir a la figura de Mbappé si es que este acaba marchándose gratis al Real Madrid. Devolver el golpe a los blancos, la obsesión de Al-Khelafi y Leonardo.

Tres fichajes de peso

Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma resumen el último gran mercado de un PSG que volverá a ser protagonista entre junio y agosto del 2022. Los galos no dejarán de invertir pensando en la próxima temporada y el poder asestarle un golpe a Florentino Pérez y compañía se ha convertido en el plan para suplir a Mbappé.

Si el crack de 23 años no renueva, L’Equipe asegura que PSG irá con todo en los próximos meses por Lucas Paqueta, Paul Pogba (queda libre) y Erling Haaland. Tres nombres de peso y donde conseguir el fichaje del último supondría un duro revés en la capital española. Al-Khelafi y Leonardo desean retener a Kylian, pero ya manejan otras opciones pensando en el futuro.