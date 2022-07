Mientras Manchester United goleaba al Liverpool en el inicio de la era Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes trabajan de lleno en una de las operaciones más impactantes que podría tener el fútbol mundial en la última década. Tras varios días llenos de espera, desde PSG ya responden rotunda y claramente a CR7.

El delantero portugués de 37 años busca salir de un Manchester United donde no se ve bajo las órdenes de Ten Hag. La falta de proyecto y la ausencia de incorporaciones ha sido clave para que Cristiano haya abierto la puerta a una salida de Old Trafford y si bien hasta aquí clubes como Bayern Múnich o Real Madrid le cierran la puerta, la opción PSG gusta al luso y su entorno.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo…Cómo hacer feliz a Cristiano? No sé, tengo muchas ganas de trabajar con él…”, fueron las palabras de un Erik Ten Hag que a diferencia de la directiva de los Red Devils, si espera por la llegada del portugués a una pretemporada donde no habrá Champions en el Teatro de Los Sueños.

PSG le rechaza…de momento

Le Parisien afirma que tanto Luis Campos como la comitiva de Qatar en el Parque de Los Príncipes han dejado en claro a CR7 que no cuentan hasta aquí con su fichaje. Los 30 millones de euros en el contrato del portugués se hacen imposibles para un equipo que pese a la ausencia de un Fair Play Financiero en la Ligue 1, si debe empezar a dar resultados económicos ante Doha.

Alegando motivos deportivos y financieros, desde Le Parisien aseguran que de momento no hay lugar para CR7 en París. Si bien no descartan que dicha operación pueda llevarse a cabo con una serie de movimientos y maniobras en un mercado donde todavía quedan seis semanas, de momento no hay hueco para Cristiano Ronaldo en el Parque de Los Príncipes.