Los dirigentes de Manchester United ya no le esperan, Jorge Mendes mueve ficha y su futuro es un enigma, pero desde el banquillo de Old Trafford dejan en claro sus deseos. Erik Ten Hag tuvo palabras para el tema de moda por estas horas en el Reino Unido y dejó en claro que la puerta para dejar salir a Cristiano Ronaldo se encuentra más que cerrada.

El delantero portugués de 37 años busca cambiar de aires tras mostrarse visiblemente enojado por la falta de fichajes en los Red Devils y la necesidad de seguir jugando una UEFA Champions League que ya es innegociable para CR7. Manchester United espera por Chelsea, pero Erik Ten Hag tiene otros planes.

El entrenador neerlandés charló desde Tailandia y en medio de la gira del club por Asia sobre el único tema de conversión que tiene la Premier League en estos momentos. Lejos de mostrarse contento con una situación que supone su primera crisis como DT de los Diablos Rojos, Ten Hag dejó en claro que espera por Cristiano Ronaldo para los próximos meses.

Choque de posturas

Nadie en Manchester desea desprenderse del último gran ídolo que haya tenido Old Trafford, pero los tiempos apremian y medios como The Guardian han dejado en claro que será Cristiano quien decida su futuro. Mientras se espera por declaraciones oficiales de CR7, Erik Ten Hag deja en claro que sus Red Devils no va a entenderse sin el portugués.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo…Cómo hacer feliz a Cristiano? No sé, tengo muchas ganas de trabajar con él… Hablé con Cristiano Ronaldo antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir... He leído. Queremos el éxito juntos", dejaba caer Erik Ten Hag en un nuevo capítulo de la novela del verano en Reino Unido.