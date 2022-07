Convencido de dejar un Manchester United donde ya no se le espera y con Chelsea analizando su arribo, Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes ofrecen los servicios del punta a un PSG que ya se reunió con el representante del luso.

¿Podemos soñar con la posibilidad de verle junto a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé? ¿Su unirán en París los cuatro jugadores más determinantes de la última década? ¿Es viable pensar en una MNMR? Pues en dicho propositivo trabaja Jorge Mendes desde hace 48 horas. Cristiano Ronaldo ofrece sus servicios a un PSG donde analizan los pasos a seguir.

El delantero luso de 37 años no seguirá en un Manchester United que ha tirado la toalla en cuanto a retenerle, por lo que el agente de CR7 trabaja desde hace días por encontrarle un destino de UEFA Champions League al máximo goleador en la historia de este deporte. No será fácil, pero Jorge Mendes ya ofrece a Cristiano al imperio qatarí.

Dicha información parte desde Pedro Almeida, amigo personal de CR7 y de Jorge Mendes en la capital portuguesa. Con el fin de conocer las intenciones de su representando en el Parque de Los Príncipes, Jorge Mendes ya se ha reunido con Luis Campos para analizar un movimiento por el que en Manchester no esperan más de 15 millones de euros. Los problemas no pasan por el sueldo del hijo más famoso de Madeira.

Scamacca, rival de CR7

El delantero de 23 años es el gran favorito para esa posición de ariete que tanto Kylian Mbappé como Luis Campos desean reforzar. Sassuolo se muestra inflexible y no soltará por menos de 50 millones al punta de moda en el Calcio. Cristiano, una opción ‘low-cost’ que habrá que ver si Jorge Mendes puede sostener en Paris.

The Sun afirma que Manchester United no quiere alargar por mucho tiempo la novela y que no se espera ya a CR7 por la ciudad deportiva de Carrington. Cristiano Ronaldo y Jorge Mendes se ofrecen a un PSG donde con un poco de suerte, podríamos ver al luso junto a Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.