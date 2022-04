Patrice Evra y una dura confesión sobre su infancia: "He vendido drogas y he mendigado"

Si se recuerda a los laterales más destacados de esta era, Patrice Evra seguramente aparecerá entre los mencionados. El ex hombre de la Selección Francesa colgó los botines hace casi tres años, pero continúa relacionado al mundo del fútbol desde otras áreas.

El nacido en Senegal, que vistió las camisetas de equipos como Niza, Mónaco, Olympique de Marsella, West Ham y Juventus, se destacó principalmente en Manchester United, en dónde dejó grabado su nombre. Gracias al fútbol logró salir de una complicada infancia.

Este miércoles, Evra contó detalles de lo que fueron sus primeros años tras el abandono de su padre a él y sus 24 hermanos. En el programa Freeze the Fear, de BBC, resaltó escalofriantes escenas por las que tuvo que pasar antes de dedicarse a la pelota.

"He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto", relató Evra en una consigna de 'dos verdades y una mentira'. Y luego descartó la última opción ante la sorpresa de los periodistas presentes.

"A veces, a medianoche, cuando tiraban los Big Mac fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Suplicar frente a la tienda era lo normal. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos", confesó. Y luego recordó sus primeros pasos como futbolista: "Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi madre y le dije: ‘Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro".