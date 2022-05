Uno los momentos más dolorosos de la temporada para Manchester City, fue la eliminación de Champions League, en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Situación que fue motivo de polémica por parte de diferentes sectores futboleros.

Muestra de ello, pero en las observaciones que entregó Patrice Evra, el ex lateral izquierdo del Manchester United, quien entregó su punto de vista tras el complicado momento para el conjunto inglés: "el Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude".

Claramente ese comentario no gustó al director técnico español quién está al cargo del equipo celeste de Manchester, y que este fin de semana enfrentará a West Ham, buscando un triunfo para quedar más cerca del campeonato liguero de Inglaterra.

Cabe recordar que no solamente fue el futbolista zurdo francés, sino personalidades del balompié internacional como el búlgaro Dimitar Berbatov, quien también jugó en los Red Devils, y el ex futbolistas que brilló en equipos como Milan y Real Madrid, Clarence Seedorf.

Guardiola en conferencia de prensa les respondió: "tenemos el mismo carácter y personalidad que cuando perdimos en Madrid en los últimos dos o tres minutos. Los especialistas, exjugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra o este tipo de gente que estuvieron en esta situación, que yo he jugado contra ellos... No vi este tipo de personalidad cuando le destruí, le destruimos en la final de la Champions contra el United".

Finalmente, cerró su intervención respecto a los comentarios de los exjugadores, diciendo sobre ese encuentro ante la Casa Blanca que: "mis jugadores tienen la misma personalidad, no pierdes la personalidad por encajar dos goles en un minuto cuando tuviste dos oportunidades de marcar”.