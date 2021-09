El mercado de fichajes ya es historia en Europa, aunque esto no evita que empiecen a calentarse nuevas operaciones a lo largo y ancho del planeta pensando a futuro. Desde Inglaterra aseguran que el último de estos pasa por el interés de Manchester City y Guardiola por quedarse con un soldado de Marcelo Bielsa en Leeds United.

The Sun asegura que Pep ya tiene olvidado un mercado con sabor amargo para los Citizens. Si bien pudieron quedarse con Jack Grealish luego de una dura negociación con Aston Villa, Guardiola y Manchester City fracasaron nuevamente en su deseo de quedarse con Harry Kane para completar una plantilla apta para ganar todo. Sin querer perder tiempo, el catalán desean a uno de jugadores más cotizados desde la llegada de Bielsa a Ellan Road.

Consciente de que Fernandino abandonará el Etihad a finales de temporada, Guardiola busca un 5 con quite que no renuncie a la tenencia del balón y el despliegue físico que requiere jugar en la Premier. The Sun asegura que en una larga lista de candidatos, el nombre de Kalvin Phillips pica en punta ahora mismo.

El volante de 25 años vive el mejor momento de su carrera en un Leeds donde si bien las cosas no han empezado de la mejor manera en lo que vamos de campaña, el rendimiento de este 5 le ha llevado a quedarse con un lugar en el once de la selección inglesa. Ni siquiera un apellido tan fuerte como Henderson pudo arrebatarle el puesto a quien fue una de las sorpresas de la Euro y por quien en Reino Unido reportan una tasación de hasta 26 millones de libras.

"Marcelo Bielsa me hizo mejor persona. Ha sido una parte importante de mi carrera, una parte importante de mi vida, especialmente en los dos últimos años más o menos, me ha mejorado como persona y como futbolista también", aseguró el último deseo de Guardiola sobre su mentor en Leeds.