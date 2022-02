El nombre de Omar Elabdellaoui, es poco conocido, solo es sonoro para los aficionados conocedores e intrépidos; es un caso particular en Galatasaray, uno de los grandes de Turquía. Perdió la vista en un festejo de año nuevo, por pirotecnia, y ahora está muy cerca de volver a jugar.

Salió de Manchester City, perdió la visión por un accidente en el año nuevo para 2020, ha tenido un proceso de recuperación de meses, y está muy próximo a volver a la acción en el fútbol: la milagrosa historia de Omar Elabdellaoui, registrada por The Guardian.

Todo empezó cuando decidió quemar pólvora. Ya lo había hecho en dos oportunidades y en la tercera ocurrió la tragedia; uno de los proyectiles estalló muy cerca a su rostro, y con un inglés muy admirable por su paso por el cuadro Ciudadano, le respondió así al medio británico.

“Pensé que tenía algo en el ojo y tenía que limpiarlo, pero luego sentí que me ardía la cara y todo estaba negro”, evidentemente perdió la visión, de inmediato, y de ahí en adelante comenzó el calvario para el lateral derecho noruego que pasó de todo.

Luego del suceso, en unos minutos llegó una ambulancia para atender al deportista que estaba sollozante de dolor. Por la inmensidad de Estambul, ciudad del Cim Bom, su arribo a un centro asistencial fue demorado; momentos eternos para el escandinavo.

“Por toda la pólvora me quemé la cara. Creo que fue difícil para ellos decir lo malo que fue de inmediato. En un momento agarré a la doctora para decirle: 'Solo dime la verdad, dime qué tan mal está'. Ella dijo: 'Tu ojo izquierdo no se ve tan mal, pero tu ojo derecho, no lo sabemos'. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no era bueno”.