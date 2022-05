Manchester United se encuentra en el cierre de una temporada para el olvido y se esperan grandes cambios para la próxima campaña. Una de las grandes preocupaciones del club es lo que parece una inminente salida de Cristiano Ronaldo. El pesimismo crece en el entorno de los Red Devils.

Finalmente se ha cumplido el peor temor de Manchester United en el ciere de la temporada. El equipo ha quedado sin posibilidad de jugar la próxima Champions League tras la goleada encajada ante Brighton, lo que complica seriamente sus intentos de retener a Cristiano Ronaldo en el plantel.

A esto se suma la necesidad que tiene el club de hacer una reducción salarial a toda la plantilla. Se espera que todo el plantel vea un recorte del 25%, lo que no ayudará para nada a la permanencia del portugués. Serán semanas tensas en Old Trafford.

Advertencia de Dublin

El exjugador de los Red Devils, Dion Dublin declaró ante Sky Sports sobre la delicada situación de CR7. "No sé a dónde irá Cristiano Ronaldo. ¿Regresará a Italia o España? No tengo idea, pero no creo que se quede en el United a menos que suceda algo increíble. Creo que el United estará perdido sin él, así que espero que así sea".

"Para ser honesto, no veo ninguna razón por la que quiera quedarse. Salvo que el nuevo técnico diga que tiene 300 millones y se van a fichar estrellas. De lo contrario, creo que se irá" añadió el exdelantero de Manchester United tras la derrota ante Brighton.