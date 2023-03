El Caso Negreira sigue avanzando de tal manera que, por lo menos hoy, no se puede determinar cuál será el escenario deportivo del Fútbol Club Barcelona en un futuro inmediato. Es que por estas horas hasta se maneja la posibilidad de que la UEFA sancione al Culé con un año de ausencia en sus competiciones (Champions League, Europa League y Conference League).

Mientras tanto, la justicia sigue investigando y Joan Laporta busca mostrar la inocencia de la institución, principalmente, para que no le caigan sanciones deportivas. Pero es un asunto que no solo envuelve a las autoridades implicadas, sino también a los futbolistas. Sobre todo a aquellos que jugaron en el Blaugrana durante la época en la que se detectaron que existieron vínculos con el vicepresidente del Comité Técnico Árbitral (2016 al 2018).

Entre ellos, Gerard Piqué. El exdefendor del Fútbol Club Barcelona, hoy devenido en empresario del mundo del stream (entre otros frentes como la Copa Davis), se refirió al escándalo que le genera a la institución de la Ciudad Condal el Caso Negreira, en una entrevista que ofreció al periódico español Marca en su oficina de la Kings League.

''Es difícil dar una respuesta cuando no tengo la información a título personal. En ningún momento teníamos constancia los jugadores, pero como no tenemos de otras muchas cosas que suceden en un club. El trabajo ahora es de Laporta que en algún momento va a explicar exactamente qué es. Yo estoy convencidísimo de que en ningún momento el Barça ha comprado a los árbitros. Pero sí hay que entender el por qué de esas facturas'', senaló Piqué.

Por otro lado, recordó que en su etapa como futbolista, el Barcelona también fue perjudicado con fallos arbitrales: ''A los hechos me remito. Está claro que a veces nos han favorecido, pero también nos han perjudicado en otras ocasiones. Es algo que pasa en el fútbol. Yo me acuerdo la Liga que perdimos contra el Atlético de Madrid en casa. Empatamos 1-1 y necesitábamos ganar. Nos anularon un gol que era legal. Es que no tiene ningún sentido todo. Simplemente hay que explicarlo bien y ya está''.