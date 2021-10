La igualdad sin goles del pasado domingo, entre Marsella y PSG, en el estadio Vélodrome, ha dado para todo tipo de comentarios y Neymar, no es ajeno a esa conversación. De hecho, en Francia arremeten fuerte contra él tras el encuentro que fue disputado, pero sin emociones.

Eric Di Meco, es un exfutbolista de Marsella, y en conversación con RMC, dijo que a Ney le vendría bien un tiempo sentado en el banco de suplentes de los parisinos, pese a que él sea una de las grandes estrellas de la institución en la que comparte ataque con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

“Normalmente un tipo así debería poder ir al banquillo. Pero en el fútbol de hoy tengo la impresión de que eso ya no es posible. Pero no es posible cuando eres Neymar a pesar de no ser bueno. No puedes explicar por qué no lo pone en el banquillo (Pochettno). Lo puse en el banquillo y listo. En mi opinión, no estaba en condiciones de jugar. Lo encontré con tanta dificultad en las aceleraciones del domingo por la noche (ante Marsella), que para mí no es racional”, indicó el hombre de fútbol.

Añadió además que: “no puede jugar al fútbol. Tiene un problema físico. Creo que le vendría bien (que lo pusieran en el banquillo, nota del editor). Es difícil ponerlo en el banquillo. Pero creo que necesita curarse a sí mismo, dejarlo en casa un rato, ponerlo en un lugar fresco. Haz que vuelva al fútbol. Tiene que volver a ser futbolista”.

Ante Lille, el actual campeón del fútbol de Francia será la nueva salida del equipo tricolor de la capital, que busca volver a tomar ventaja en la punta de la cima del campeonato Galo.