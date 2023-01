¿Por qué no juega Haaland de titular hoy en Manchester City vs. Chelsea por la FA Cup?

Manchester City busca debutar con éxito en la nueva edición de la FA Cup. En este escenario, se enfrenta con Chelsea en el marco de la tercera ronda, pero afronta el partido sin la presencia de una de sus estrellas en la formación: Erling Haaland, quien es suplente.

En primera instancia, estaba previsto que el noruego fuera parte de la alineación titular. Sin embargo, para sorpresa de los fanáticos en el Etihad Stadium y el resto del planeta, el delantero no integra el 11 inicial y aguarda por su oportunidad en el banco de los relevos.

Cabe destacar que el atacante se convirtió en una de las figuras de los Ciudadanos desde que se incorporó antes del inicio de la actual temporada. Esto se debe a que acumula 27 goles y tres asistencias en sus primeros 22 encuentros desde su irrupción en el club inglés.

El motivo por el que Haaland es suplente hoy en Manchester City vs. Chelsea por la FA Cup

La razón por la cual el ex Bryne, Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund no es titular y forma parte de los suplentes del City en el nuevo choque frente a Chelsea es para gozar de un descanso y no ser exigido físicamente teniendo en cuenta el ajustado calendario del equipo.

Por lo tanto, la suplencia de Haaland responde a una decisión del entrenador Pep Guardiola y el resto del cuerpo técnico, quienes desean que el futbolista se encuentre en óptimas condiciones para la recta final de la Premier League y, en especial, la Champions League.

De todos modos, el jugador está a disposición para sumar minutos en el compromiso contra los Blues en caso de que el estratega catalán lo considere necesario, ya que no posee ninguna lesión. Con este panorama, se puede especular con su ingreso en el segundo tiempo.

La formación titular confirmada de Manchester City ante Chelsea por la FA Cup

Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Phil Foden; Riyad Mahrez, Julián Álvarez y Cole Palmer.